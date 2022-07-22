Жизнь без газа из РФ: кто и как поможет Европе избавиться от «Газпрома» 22.07.2022, 18:14

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Быстрой альтернативой «Северному потоку» могли бы стать Нидерланды.

Зиму простоять да год продержаться. Примерно так можно образно охарактеризовать задачу, стоящую сейчас перед странами Евросоюза в сфере газоснабжения. Потом будет легче. Намного легче, поскольку уже начнут давать ощутимые результаты те многочисленные усилия, которые прилагают в Евросоюзе в последние месяцы и даже дни, чтобы скорее преодолеть зависимость от российского природного газа. Его поставки Россия после начала широкомасштабной агрессии против Украины все более откровенно и жестко использует для шантажа европейцев, пишет DW.

Азербайджан и Алжир будут наращивать экспорт газа в Евросоюз

Вот новейшие успехи в поиске альтернатив. Азербайджан в ближайшие пять лет более чем удвоит поставки газа на европейский рынок и доведет их как минимум до 20 млрд кубометров в год. Соответствующую декларацию о намерениях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала 18 июля в Баку с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Первое существенное увеличение объемов ожидается уже в 2023 году: азербайджанский экспорт газа в ЕС должен вырасти с нынешних 8,1 млрд кубометров до 12 млрд кубометров.

В тот же день в столице Алжира итальянская правительственная делегация во главе с премьером Марио Драги, подписав 15 соглашений о сотрудничестве в разных сферах, в том числе в области возобновляемой энергетики, строительства и цифровизации, договорилась и о дальнейшем увеличении поставок алжирского газа.

До конца нынешнего года они вырастут еще на 4 млрд кубометров - в дополнение к тем 21 млрд кубометров, которые Драги уже согласовал три месяца назад, в апреле, во время предыдущего визита в эту североафриканскую страну.

В результате, подчеркнул итальянский премьер, "Алжир стал за эти месяцы главным поставщиком газа для нашей страны". До сих пор лидировала Россия, от которой Италия получила в 2021 году 29 млрд кубометров. Но после нападения РФ на Украину "Газпром" резко сократил поставки.

В обоих случаях речь идет о трубопроводном газе, который обычно дешевле сжиженного природного газа (СПГ) и, в отличие от него, не может быть перенаправлен в Азию, если цены там окажутся выше.

Действующие и новые маршруты поставок трубопроводного газа в ЕС

Из Азербайджана поставки идут сначала по Южно-Кавказскому газопроводу через Грузию в Турцию, затем по Трансанатолийскому газопроводу до турецко-греческой границы, а оттуда - по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Италию, по дороге снабжая членов ЕС Грецию и Болгарию, а также Албанию.

Из Алжира газ экспортируется через Тунис по Транссредиземноморскому газопроводу (Transmed) на Сицилию и оттуда поступает в материковую Италию. По другому газопроводу, Medgaz, алжирский газ напрямую идет в Испанию.

До сих пор Алжир был третьим по важности поставщиком голубого топлива в Евросоюз после России и Норвегии, теперь его роль в снабжении крупных южных членов ЕС резко возрастет. Тем более что 19 июля итальянская компания Eni, американская Occidental, французская TotalEnergies и алжирская Sonatrach подписали соглашение на 25 лет о расширении добычи нефти и газа.

В Центральной Европе в свою очередь возрастет роль Норвегии. Она, по всей видимости, уже стала, обогнав Россию, главным поставщиком трубопроводного газа для крупнейшего потребителя в ЕС - Германии. А менее чем через три месяца, в октябре 2022 года, должна начаться эксплуатация газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он проложен от норвежских месторождений в Северном море через Данию и Балтику в Польшу и полностью заменит ей поставки "Газпрома".

Россия еще в конце апреля перекрыла Польше газ, тем не менее этому крупному члену ЕС удалось заполнить свои подземные хранилища газа (ПХГ) уже на 98%, свидетельствует портал Gas Infrastructure Europe (GIE). Это стало возможным благодаря польскому СПГ-терминалу в Свиноуйсьце, а также вводу в строй в начале мая 2022 года польско-литовского интерконнектора (газопровода, соединяющего газотранспортные системы двух стран) GIPL.

По нему Польша получает теперь газ из Литвы с СПГ-терминала в Клайпеде. Но по нему же она сможет, когда заработает Baltic Pipe, при необходимости перебрасывать часть получаемого норвежского газа в страны Балтии и Финляндию. Например, предстоящей зимой, чтобы поддержать соседей и союзников в условиях дефицита голубого топлива.

Добыча газа в Гронингене: Нидерланды могут переломить ситуацию

Третьим по значению после России и Норвегии поставщиком трубопроводного газа в Германию и в целом в Центральную Европу долго были и по сей день остаются Нидерланды. В этой стране, в Гронингене, находится одно из крупнейших в ЕС месторождений газа.

Проблема в том, что его активная эксплуатация с начала 1960-х годов привела ко все более частым землетрясениям в городе и его окрестностях. Поэтому нидерландское правительство все последние годы целенаправленно свертывало газодобычу: с 53 млрд кубометров в 2013 году до 6,5 млрд кубометров в 2021-м.

Однако сейчас, в чрезвычайной ситуации острого дефицита газа в Евросоюзе, оно готово отойти от этого курса, сообщила 20 июля немецкая экономическая газета Handelsblatt. Но при условии, что Германия, в свою очередь, продлит срок действия трех своих оставшихся АЭС, которые намечено отключить к концу 2022 года.

"Для нидерландского правительства, - поясняет Handelsblatt, - вопрос не только в том, будет ли несколько тысяч мегаватт-часов больше или меньше. Речь идет также о том, насколько сильна во времена энергетического кризиса европейская солидарность. Нидерландцы указывают, что не только они должны нести политические издержки".

Иными словами, правительство Нидерландов готово пойти на непопулярную меру расширения добычи газа (от которой больше всего выиграет Германия), если правительство ФРГ решит отсрочить отказ от атомной энергетики, что, в свою очередь, вызовет резко отрицательную реакцию значительной части немецкого общества.

К тому же правительство Нидерландов, продолжает Handelsblatt, хотело бы положить конец судебной тяжбе, начатой немецкими энергетическими компаниями RWE и Uniper. Они требуют многомиллиардных компенсаций за свои угольные электростанции, которые в соседней стране решили закрыть в ускоренном порядке в рамках борьбы против изменения климата. А правительство Германии в эти дни как раз готовится к частичной национализации крупнейшего немецкого импортера газа Uniper, оказавшегося из-за срыва поставок газа из России на грани банкротства.

Если будет достигнуто политическое решение о расширении добычи в Гронингене (а вся техническая инфраструктура для этого имеется), то ее объемы могли бы составить от 20 до 30 млрд кубометров в год, пишет Handelsblatt со ссылкой на экспертов. Ну, а если, предположим, ее хотя бы временно удастся довести до уровня 2013 года, то одни только Нидерланды почти полностью заменили бы собой весь "Северный поток". Его годовая мощность составляет 55 млрд кубометров.

Сжиженный газ: в Германии скоро будет 5 плавучих СПГ терминалов

И все же ключевую роль в преодолении газовой зависимости Евросоюза от России призван сыграть не трубопроводный, а сжиженный газ. До 2022 года мощностей по его приему было в ЕС больше, чем требовалось, и они зачастую оставались незагруженными. Поэтому Германия не обзаводилась своими СПГ-терминалами, поскольку всегда имела возможность закупить необходимые объемы на мировом рынке и регазифицировать их в Нидерландах, Бельгии или Франции.

Теперь, когда "Газпром" резко сократил поставки в ЕС и не выполняет даже своих контрактных обязательств перед европейскими партнерами, есть реальная опасность, что эти мощности окажутся, наоборот, перегруженными, и Германия не сможет импортировать СПГ. Поэтому за считанные месяцы был решен вопрос о создании собственной регазификационной инфраструктуры.

Правительство ФРГ арендовало четыре плавучих СПГ-терминала, каждый мощностью 5 млрд кубометров в год, и 19 июля окончательно определило, где именно они пришвартуются. Терминалы в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле на Северном море должный войти в строй уже этой зимой, а к концу 2023 года должна быть полностью готова береговая инфраструктура в североморском Штаде и в Любмине на Балтике.

Там же, в Любмине, разместится еще один, пятый, немецкий плавучий СПГ-терминал, арендованный частной компанией Deutsche Regas совместно с французской TotalEnergies. Преимущество этого городка на Балтийском море состоит в том, что здесь находятся приемные терминалы "Северного потока" и уже списанного европейскими инвесторами "Северного потока - 2". Поэтому сюда подведены три мощных магистральных газопровода, позволяющие снабжать всю Восточную Германию, Баварию, крупнейшее в ФРГ и ЕС газохранилище Rehden, а также Чехию.

Кстати, Чехия, не имеющая выхода к морю, 14 июля заключила контракт с новым, вторым, нидерландским СПГ-терминалом в Эмсхавене. Он будет, в отличие от роттердамского, плавучим, должен войти в строй к нынешней зиме и сможет ежегодно выдавать 8 млрд кубометров газа. Из них 3 млрд кубометров, а заодно и их транзит по газотранспортной системе ФРГ, забронировала чешская компания CEZ. Тем самым она заменит примерно треть тех объемов, которые раньше получала из России.

Еврокомиссия призывает сэкономить этой зимой 15% газа

Так что нехватки приемных СПГ-терминалов в Евросоюзе не будет. Что же касается поставок сжиженного газа, то его притоку со всего мира в Европу в краткосрочном плане, в ближайшие месяцы и предстоящей зимой, будут весьма способствовать высокие цены на рынке ЕС, которые пока заметно превосходят азиатские.

Это, конечно, дорого обойдется европейцам, но даст шанс избежать элементарной физической нехватки газа для нужд промышленности и отопления жилья. А заодно будет стимулировать максимально бережное использование голубого топлива. 20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев в ближайшие месяцы до марта 2023 года обеспечить экономию газа в 15% от среднего показателя последних пяти лет. Если это не получится, то может понадобиться принудительное ограничение газоснабжения.

А вот в среднесрочной перспективе в условиях всемирного бума СПГ можно ожидать существенного увеличения как объемов поставок, так и числа экспортеров на европейский рынок. Это, к примеру, Катар, который в 2024 году введет в строй в США завод по сжижению газа, ориентированный на европейский рынок. Или набирающий обороты проект сжижения израильского газа на двух заводах в Египте с последующей отправкой в ЕС. Или, скажем, первый плавучий СПГ-завод в Мозамбике.

Если прибавить упомянутое наращивание экспорта трубопроводного газа из Азербайджана, Алжира, Норвегии и, возможно, Нидерландов, то уже не раз озвученная в Германии цель в 2024 году максимально снизить или даже свести на нет закупки газа из России представляется довольно реалистичной. Вот и получается, что европейцам надо зиму простоять и год продержаться. А потом станет намного легче и, благодаря конкуренции, скорее всего, дешевле.

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