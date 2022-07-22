В Беларуси снесли еще один памятник воинам Армии Крайовой 2 22.07.2022, 18:40

В этот раз на братской могиле в Стриевке.

В деревне Стриевка Гродненского района уничтожен мемориал на братской могиле солдат Армии Крайовой. Об этом сообщает издание Союза поляков в Беларуси Znadniemna.pl со ссылкой на посла Польши.

21 июля в издание обратился житель соседней со Стриевкой деревни Озера, который утверждал, что местные власти намерены уничтожить памятник. По его словам, так как никто из местных жителей не пошел бы на такой поступок, для этого якобы собираются привлечь рабочих из Щучина.

Уже на следующий день, 22 июля, стало известно, что памятник уничтожен. Посол Артур Михальский прислал редакции фото генерального консула Польши в Гродно Анджея Рачковского на братской могиле. На фото видно, что снесен и мемориал, уничтожена и аллея, которая вела к нему.

Памятник в Стриевке был одним из наиболее хорошо сохранившихся мемориалов Армии Крайовой на Гродненщине. Это братская могила солдат 7-го ударного батальона армии, которыми командовал Збигнев Чарноцкий («Чарный»). На мемориальной табличке были нанесены имена 18 военных.

Солдаты погибли в бою с немецкой жандармерией 20 сентября 1943 года. Они совершали марш-бросок в Новогрудский район и несколько раз сталкивались с немцами, у Стриевки их обнаружили, окружили и уничтожили. Есть мнение исследователей, что в данный отряд также входили партизаны АК из Сокольского и Белостоцкого уездов. Памятник на могиле поставили в 1992 году при помощи Всемирной ассоциации воинов Армии Крайовой, ухаживали за ним ассоциация воинов АК при Союзе поляков и польские жители Озер.

Напомним, уничтожение могил и мемориалов польским солдатам стало у властей Беларуси регулярной практикой в последнее время. Так, 8 июля СМИ сообщили о разрушении места захоронения партизан польской Армии Крайовой у села Качичи Кореличского района. А ранее могилы солдат Армии Крайовой сровняли с землей в деревне Микулишки в Гродненской области. Уничтожили могилы и в Волковыске, причем власти заявили, что там проводились раскопки в рамках уголовного дела.

В МИД Польши выразили протест против осквернения в Беларуси памятников полякам и их могил: в ведомстве указали на уничтожение польских надгробий и памятников также в Богданах, Бобровичах, Дындылишках, Ивье, Ошмянах, Иодкевичах.

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