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Глава территориальной обороны Днепропетровской области обратился к Зеленскому

  • 22.07.2022, 18:45
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Глава территориальной обороны Днепропетровской области обратился к Зеленскому
Геннадий Корбан

Геннадия Корбана не впускают в Украину.

Глава территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан, которого украинские пограничники сегодня не пустили в страну, в Facebook обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"В данный момент я нахожусь на въезде в Украину, пункт перехода границы "Смильница". Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт", – отметил бизнесмен.

Он опубликовал фото акта об изъятии паспорта.

"Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как к гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?" – написал Корбан.

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