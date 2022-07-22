Как изменилось число сотрудников в литовских офисах известных белорусских IT-компаний 1 22.07.2022, 18:56

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Цифры могут вас удивить.

С начала года IT-сектор Беларуси потерял более пяти тысяч работников. Известно, что часть нанимателей активно перевозят белорусские офисы в ближайшие страны Евросоюза. Посмотрели, как изменилось число сотрудников в десяти известных IT-компаниях, которые перевозили сотрудников из Беларуси в Литву.

Начала войны в Украине и последовавшие за этим санкции и ограничения подстегнули процесс релокации IT-компаний. «Зеркало» изучило данные десяти известных представителей этой сферы в литовском каталоге Rekvizitai. Из него следует, что с начала года число сотрудников в них выросло на 190%.

Больше всего увеличился штат литовского офиса EPAM. 22 июля этого года там трудились 1213 работника, застрахованных в социальной и налоговой службе страны. А в начале этого года их было 320. А в начале 2021-го из было всего 13.

В Wargaming стало на 351 сотрудника больше, в начале года их было 400. Компания Flo приросла на 176 работника: с 37 до 213. Во второй из них в начале 2021-го трудилось всего два застрахованных сотрудника.

Самая низкая средняя зарплата в изученных компаниях — 3,6 тысячи евро. А средний показатель для всех десяти структур — 4,5 тысячи. Можно предположить, что все или почти все сотрудники этих десяти компаний переехали из Беларуси. В этом случае только на зарплатах айтишников десяти изученных нами представителей IT-отрасли экономика белорусской столицы теряет больше 11 млн евро в месяц и больше 133,4 млн в год. Ведь оставшись в юрисдикции нашей страны большую часть этих денег айтишники тратили бы как раз на внутреннем рынке.

И это если считать доходы по среднему размеру зарплаты в компаниях, но в реальности заработки части сотрудников IT-сферы заметно выше.

Даже если предположить, что в Беларуси эти специалисты получали чуть меньше, потеря большого числа экономически активных людей вряд ли положительно повлияет на экономику города.

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