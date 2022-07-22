Лукашенко стал первым клоуном на постсоветском пространстве 6 Юрий Касьянов

22.07.2022, 19:14

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Проходимец выжил из ума.

Вчера белорусский проходимец дал очередное смелое интервью. После смерти Жириновского, Лукашенко стал первым клоуном на постсоветском пространстве. Пересказывать бред нет смысла; кто хочет поднять настроение — посмотрите.

Смешно — Путина мы, оказывается, обижаем своими насмешками, россии угрожаем своим оружием, и вообще ведем себя не так, как положено рабам русского царя. Оттого и это всё. Сами виноваты. Но вот один интересный момент. Впервые АГ публично заявил о непризнании территориальной целостности Украины.

Раньше он и Крым умудрялся не признавать российским, а теперь, по его словам, Луганская, Донецкая, Херсонская области больше не могут быть в составе Украины, потому что «там живут русские люди, которых гнобили украинцы, а зачем?..»

Ясно теперь, что Лукашенко решил идти до конца с Путиным. На одну виселицу. Я же, говорит, поляков не притесняю... «Это мои поляки» (про поляков живущих в Беларуси).

Интересно, а разве поляки (или украинцы) в Беларуси могут общаться в государственных учреждениях на польском/украинском языке?.. Или сами белорусы — на белорусском?..

Риторический вопрос для выжившего из ума сатрапа отдаленной провинции российской империи.

Юрий Касьянов, «Обозреватель»

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