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Лукашенко стал первым клоуном на постсоветском пространстве

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  • Юрий Касьянов
  • 22.07.2022, 19:14
  • 7,174
Лукашенко стал первым клоуном на постсоветском пространстве

Проходимец выжил из ума.

Вчера белорусский проходимец дал очередное смелое интервью. После смерти Жириновского, Лукашенко стал первым клоуном на постсоветском пространстве. Пересказывать бред нет смысла; кто хочет поднять настроение — посмотрите.

Смешно — Путина мы, оказывается, обижаем своими насмешками, россии угрожаем своим оружием, и вообще ведем себя не так, как положено рабам русского царя. Оттого и это всё. Сами виноваты. Но вот один интересный момент. Впервые АГ публично заявил о непризнании территориальной целостности Украины.

Раньше он и Крым умудрялся не признавать российским, а теперь, по его словам, Луганская, Донецкая, Херсонская области больше не могут быть в составе Украины, потому что «там живут русские люди, которых гнобили украинцы, а зачем?..»

Ясно теперь, что Лукашенко решил идти до конца с Путиным. На одну виселицу. Я же, говорит, поляков не притесняю... «Это мои поляки» (про поляков живущих в Беларуси).

Интересно, а разве поляки (или украинцы) в Беларуси могут общаться в государственных учреждениях на польском/украинском языке?.. Или сами белорусы — на белорусском?..

Риторический вопрос для выжившего из ума сатрапа отдаленной провинции российской империи.

Юрий Касьянов, «Обозреватель»

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