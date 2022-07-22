Лукашенко стал первым клоуном на постсоветском пространстве6
- Юрий Касьянов
- 22.07.2022, 19:14
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Проходимец выжил из ума.
Вчера белорусский проходимец дал очередное смелое интервью. После смерти Жириновского, Лукашенко стал первым клоуном на постсоветском пространстве. Пересказывать бред нет смысла; кто хочет поднять настроение — посмотрите.
Смешно — Путина мы, оказывается, обижаем своими насмешками, россии угрожаем своим оружием, и вообще ведем себя не так, как положено рабам русского царя. Оттого и это всё. Сами виноваты. Но вот один интересный момент. Впервые АГ публично заявил о непризнании территориальной целостности Украины.
Раньше он и Крым умудрялся не признавать российским, а теперь, по его словам, Луганская, Донецкая, Херсонская области больше не могут быть в составе Украины, потому что «там живут русские люди, которых гнобили украинцы, а зачем?..»
Ясно теперь, что Лукашенко решил идти до конца с Путиным. На одну виселицу. Я же, говорит, поляков не притесняю... «Это мои поляки» (про поляков живущих в Беларуси).
Интересно, а разве поляки (или украинцы) в Беларуси могут общаться в государственных учреждениях на польском/украинском языке?.. Или сами белорусы — на белорусском?..
Риторический вопрос для выжившего из ума сатрапа отдаленной провинции российской империи.
Юрий Касьянов, «Обозреватель»