Пентагон: ВСУ уничтожили более 100 значимых военных целей оккупантов в Украине
- 22.07.2022, 19:37
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Уничтожены командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО.
Россия ежедневно несет большие потери в войне, которую 24 февраля начала против Украины, они исчисляются сотнями солдат, в общей сложности оккупанты потеряли тысячи лейтенантов и капитанов.
Об этом 22 июля на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет Reuters.
По его словам, ВСУ ликвидировали в Украине сотни полковников и много российских генералов.
Кроме того, по данным США, ВСУ также уничтожили более 100 значимых российских военных целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО, рассказал чиновник.