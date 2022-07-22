Пентагон: ВСУ уничтожили более 100 значимых военных целей оккупантов в Украине 22.07.2022, 19:37

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Уничтожены командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО.

Россия ежедневно несет большие потери в войне, которую 24 февраля начала против Украины, они исчисляются сотнями солдат, в общей сложности оккупанты потеряли тысячи лейтенантов и капитанов.

Об этом 22 июля на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет Reuters.

По его словам, ВСУ ликвидировали в Украине сотни полковников и много российских генералов.

Кроме того, по данным США, ВСУ также уничтожили более 100 значимых российских военных целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО, рассказал чиновник.

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