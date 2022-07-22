Украинцы нанесли удар дроном-камикадзе по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС 1 22.07.2022, 19:40

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Уничтожены три оккупанта, 12 травмированы.

Украинские военные с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по палаточному городку российских оккупантов возле Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Используя дрон-камикадзе был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности, в авто с зенитными установками и БМ-21 «Град».

По имеющимся данным в результате атаки было уничтожено 3 оккупанта, 12 травмированы. Палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить», - говорится в сообщении.

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