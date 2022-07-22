Популярный доктор-блогер вышел на свободу 22.07.2022, 19:55

Александр Трофимов

Александра Трофилова задержали 19 июля.

Барановичский доктор Александр Трофимов вышел на свободу, на этой неделе его задержали на трое суток, пишут правозащитники «Весны».

Напомним, Трофилова задержали 19 июля после того, как он по вызову явился в милицию.

Местное издание Intex Press писало, что раньше Трофимов был заместителем начальника Барановичской станции скорой медицинской помощи. А в последнее время работал в городской поликлинике №4. У медика больше 6 тысяч подписчиков в Инстаграм. На своей странице он рассказывает истории из жизни врача.

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