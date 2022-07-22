Большинство немцев поддерживают санкции против России 22.07.2022, 20:01

Опрос.

Большинство жителей Германии по-прежнему поддерживают санкции против России - даже невзирая на то, что они могут обернуться для ФРГ проблемами с поставками энергоносителей. В то же время доля сторонников таких мер сокращается. Согласно обнародованным в пятницу, 22 июля, итогам последнего социологического опроса Deutschlandtrend, 58 процентов респондентов заявили о согласии с применением санкций Евросоюза, даже если они вызовут трудности в энергоснабжении. Две недели назад на этот вопрос утвердительно ответили 61 процент респондентов, а в марте - 68 процентов, передает DW.

Отношение к санкциям против РФ на востоке и западе разнится

Однако отношение к санкциям против России на востоке и западе страны разнится: по данным Deutschlandtrend, 51 процент восточных немцев отвергают санкции, если они негативно сказываются на Германии. Такая установка также широко распространена среди сторонников право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АДГ), в то время как большинство сторонников правящих партий и оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) полностью поддерживают санкции.

За введение временного ограничения скорости на автобанах

59 процентов опрошенных также высказались за введение временного ограничения скорости на автобанах. Причем большинство сторонников подобной меры – это также сторонники ХДС/ХСС. А вот основное количество избирателей либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и право-популистской АДГ выступают против.

Популярность отдельных партиий: лидируют консерваторы

Что касается поддержки отдельных партий, то лидировать продолжают ХДС и ХСС. Доля их сторонников среди опрошенных составила 27 процентов. Второе место по популярности среди избирателей сейчас занимает партия "Союз-90/"зеленые", о поддержке которой заявили 22 процента респондентов. Далее следуют Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 19 процентами, АДГ (12 процентов) и СвДП (7 процентов).

Левая партия, доля сторонников которой составляет лишь 4 процента избирателей, по-прежнему не сумела преодолеть пятипроцентный барьер. По сравнению с результатами предыдущего опроса Deutschlandtrend, "зеленые" и СвДП потеряли по одному процентному пункту, а АДГ, наоборот, набрала один дополнительный пункт.

Социологическое исследование Deutschlandtrend проводилось институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD 19-20 июля. К участию в нем были привлечены 1210 респондентов, имеющих право голоса. Указано, что максимально допустимый предел погрешности в опросе может составить 2-3 процентных пункта, в зависимости от размера выборки.

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