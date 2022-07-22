закрыть
22 июля 2022, пятница, 20:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как сейчас выглядит столетняя усадьба, которую в прошлом году приобрел житель Ошмян

  • 22.07.2022, 20:17
Как сейчас выглядит столетняя усадьба, которую в прошлом году приобрел житель Ошмян

Фотофакт.

В телеграм-канале «Спадчына» разместили фото, на котором видно, в каком состоянии сейчас усадьба Лейбы Стругача под Ошмянами, которую в прошлом году приобрел ошмянец Виталий Бобровский. Это усадьба сестры его бабушки.

Похоже, что в усадьбе сейчас полным ходом идут ремонтные работы, и автор канала «Спадчына» не слишком доволен тем, что получается, считая — то, что делает новый владелец, не слишком соответствует правилам сохранения наследия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО?
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Аркадий Бабченко
Ожидает ли Россию военный бунт?
Ожидает ли Россию военный бунт? Ксения Кириллова
Стратегическое поражение Кремля
Стратегическое поражение Кремля Андрей Пионтковский