Как сейчас выглядит столетняя усадьба, которую в прошлом году приобрел житель Ошмян 22.07.2022, 20:17

Фотофакт.

В телеграм-канале «Спадчына» разместили фото, на котором видно, в каком состоянии сейчас усадьба Лейбы Стругача под Ошмянами, которую в прошлом году приобрел ошмянец Виталий Бобровский. Это усадьба сестры его бабушки.

Похоже, что в усадьбе сейчас полным ходом идут ремонтные работы, и автор канала «Спадчына» не слишком доволен тем, что получается, считая — то, что делает новый владелец, не слишком соответствует правилам сохранения наследия.

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