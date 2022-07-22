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Sky News: ЦРУ сомневается, что Россия может продолжать наступление в Украине

  • 22.07.2022, 20:41
  • 2,830
Sky News: ЦРУ сомневается, что Россия может продолжать наступление в Украине

Возможности РФ становятся «тупее».

В Центрально разведывательном управлении США сомневаются в способности России продолжать наступление в Украине темпах, которые были в начале войны.

Об этом сообщает Sky News.

Как заявил высокопоставленный представитель ЦРУ, Россия не может вечно продолжать наступление в том же духе, когда речь идет о шквале атак. По его словам, возможности России становятся "тупее" после использования большей части более умного оружия.

Он также добавил, что наступление в Донецкой области может продлиться до конца лета. Но небольшие локальные успехи обойдутся России дорогой ценой.

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