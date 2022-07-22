Разблокирование украинских морпортов ежемесячно будет приносить Украине до $1 млрд 2 22.07.2022, 20:48

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Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.

Подписанное 22 июля в Турции соглашение о разблокировании украинских морских портов в Черном море даст возможность Украине зарабатывать почти $1 млрд валютной выручки в месяц. Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил в Telegrаm.

"В Стамбуле подписаны договоренности о разблокировании трех украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный для вывоза зерна и продуктов питания. Это возможность для аграриев вывезти урожай этого года и иметь средства для подготовки к следующей посевной. Кроме того, это почти $1 млрд валютной выручки ежемесячно, которые пойдут на поддержку экономики и Вооруженных сил Украины", – написал он.

Замминистра инфраструктуры подчеркнул, что "это не акт доброй воли россиян, это вынужденная уступка оккупантов, которые не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода".

Найем объяснил, что подписанный документ будет полностью обнародован и он не содержит "бумажек на колене"; "ни одной подписи украинской стороны рядом с подписью оккупантов не стоит"; а разблокировка портов не предусматривает ослабления антироссийских санкций.

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