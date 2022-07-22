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Над Одессой сбили российский беспилотник

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  • 22.07.2022, 20:52
  • 1,388
Над Одессой сбили российский беспилотник
иллюстрационное фото

Дрон вел воздушную разведку.

Средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Одессой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Одессы.

Сообщается, что в Одесской области противник продолжает вести воздушную разведку, запуская беспилотные летательные аппараты.

"При попытке освещения побережья и портовой инфраструктуры вражеский БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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