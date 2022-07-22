Facebook запустил долгожданную функцию ленты новостей 22.07.2022, 20:57

Посты друзей и групп будут отображаться в хронологическом порядке.

Социальная сеть Facebook добавила функцию Feeds, которая позволит отображать ленту новостей в хронологическом порядке. Об этом рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг.

По его словам, пользователи смогут видеть посты, которые публикуют друзья, группы и страницы отдельно. Приложение Facebook все еще будет открываться на стартовой, где новости будут отображаться в персонализированном порядке. В этом случае алгоритмы предлагают просматривать контент, который, вероятно, интересует пользователей больше всего.

Но, перейдя во вкладку Feeds, можно будет посмотреть посты друзей в хронологическом порядке.

Новые вкладки начали появляться у пользователей 21 июля и станут доступны по всему миру в течение ближайшей недели.

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