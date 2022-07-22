Как режим Лукашенко сотрудничает с «ДНР», «ЛНР» и оккупированным Крымом 1 22.07.2022, 21:14

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Самое время для Украины разорвать дипломатические отношения с Минском.

Лукашенко 21 июля в интервью агентству «Франс Пресс» (AFP) заявил, что де-факто «мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк» и «фактически с ними сотрудничаем». Belsat.eu рассказывает что известно о сотрудничестве официального Минска с самопровозглашенными республиками Донбасса и аннексированным Крымом.

Сотрудничество с Крымом

«Я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем», – заявил Лукашенко в интервью AFP.

Действительно, сотрудничество с этими территориями шло уже давно и не слишком скрывалось. Еще в октябре 2014 года во время пресс-конференции для российских журналистов Лукашенко признался, что присылал в аннексированный Крым делегацию «на правительственном уровне».

«Ваши бизнесмены (российские – прим.) , я их многих знаю, ваши руководители отдельные, и немало их, боятся вообще Крым выговаривать, ведь у многих там деньги, на Западе, собственность и так далее, они боятся вообще поставлять необходимое в Крым… А я – на правительственном уровне», – хвалился он.

Правда, такое сотрудничество и не афишировалось. В частности, до сих пор неизвестно, кто входил в ту делегацию, о которой говорил Лукашенко, когда она посещала Крым и о чем там договаривалась.

Вместе с тем, торговля с крымскими предприятиями шла все 8 лет. Например, в Крым поставляли свою продукцию такие крупные предприятия, как МАЗ и «Амкодор», а Белорусская железная дорога приобретала на заводе в Керчи железнодорожные стрелки. В Крым Беларусь экспортировала различные продукты, а в белорусских магазинах всегда можно было купить крымское вино с национализированного Россией завода «Массандра» (причем Беларусь стала одним из основных рынков сбыта для этого предприятия).

В 2018 году, когда официальный Минск еще позиционировал себя как нейтральную сторону в конфликте России и Украины, постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказывал:

«По официальным данным, на сегодняшний день Беларусь является основным потребителем экспортных товаров из Крыма. Она занимает первое место. В основном торгуют изделиями из металла, сельскохозяйственной продукцией… Из Крыма в Беларусь идет большой сет промышленных изделий, и идет напрямую».

Естественно, после 2020 года, когда официальный Минск перестал играть в нейтралитет, сотрудничество только расширилось. В марте 2022 года торговый представитель РФ в Республике Беларусь Юрий Золотарев подчеркнул, что отмечается уверенное наращивание объемов экспортируемых продуктов и услуг из Республики Крым в Беларусь. Он отметил, что Беларусь выступает основным партнером Крыма и масштабы сотрудничества будут только увеличиваться, в том числе в сфере туризма.

В апреле 2022 года был анонсирован запуск прямого поезда из Минска в Крым. В системе расписания на сайте Белорусской железной дороги уже появились станции «Симферополь-грузовой» и «Симферополь-пассажирский», первый рейс должен был состояться 26 мая. Но пока по неизвестным причинам маршрут Минск – Симферополь так и не заработал.

Также заявлено, что обсуждается возможность прямого авиасообщения между Беларусью и Крымом. Однако неизвестно, на какой стадии сейчас совершение этого намерения. «Полетим тогда, когда надо будет», – туманно высказался на этот счет Лукашенко в ноябре 2021 года.

Торговля с «ЛДНР»

Поток белорусской продукции на подконтрольные «ЛДНР» территории Донбасса хлынул еще в 2015 году. В основном речь шла об экспорте продовольствия и алкоголя. Еще в 2016 году доля белорусских товаров на потребительском рынке «ДНР» оценивалась местными СМИ примерно в 25%. Также на неподконтрольные Украине территории попадала продукция белорусской тяжелой промышленности, в том числе МАЗа, Минского тракторного завода и «Амкадора».

В целом свою продукцию на Донбасс поставляли десятки белорусских предприятий, как государственных, так и частных. Были и отдельные случаи импорта в Беларусь.

Естественно, тот факт, что Беларусь официально не признает «ДНР» и «ЛНР», создавал определенные препятствия для сотрудничества. Белорусские предприятия не могли указать в официальных документах фирму из непризнанного государства и не могли с ней напрямую рассчитаться через банковскую систему. Поэтому чаще всего стороны должны были работать через фирмы-прокладки в РФ, с которыми заключались формальные контракты.

В 2017–2018 годах журналисты «Белсата» подготовили ряд расследований, посвященных этому «бизнесу на войне». В том числе из них стало известно, что непосредственными бенефициарами такого бизнеса иногда оказывались лица, которых официальный Киев подозревает в финансировании терроризма.

Власти Украины реагировали на белорусские поставки в «ЛДНР» довольно сдержанно. Хотя официально Киев угрожал Минску санкциями, в том числе против крупных предприятий, но за все время в санкционный список Украины попали (причем временно) только две компании из Беларуси – Мозырский спиртоводочный завод и ОАО «Мир пива».

Торговля между Беларусью и «ЛДНР» продолжается и сейчас, после начала полномасштабной войны. В июне 2022 года глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин в интервью государственному телеканалу «Беларусь 1» признал наличие контактов двух сторон на линиях бизнеса, поставки продукции из Беларуси (в том числе в недавно оккупированный Мариуполь) и в Беларусь. Хотя одновременно он сетовал, что объемы торговли еще не те, «которые могли бы удовлетворить рынок Республики Беларусь и Донбасса».

По его словам, «ДНР» заинтересована в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, поставках удобрения, МАЗов, тракторов, экскаваторов.

«На разных уровнях этот вопрос уже прорабатывается», – добавил он, но не уточнил, о каких уровнях идет речь.

Пушилин также заявил, что белорусская сторона якобы готова присоединиться к восстановлению Мариуполя. Соответствующую информацию оглашали и другие источники. В начале июня путинская партия «Единая Россия» сообщила о намерении скоординировать участие предпринимателей России и Беларуси в «восстановлении и развитии Донбасса» и даже анонсировала подписание каких-то соглашений.

Неофициальные контакты без официального признания

В интервью AFP Лукашенко заявил, что готов признать «ДНР», «ЛНР» и Крым, но сейчас в этом нет нужды.

«Надо – признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», – отметил он.

Каким указом можно признать Крым – не совсем понятно. На самом деле формальной процедуры признания или непризнания аннексии просто не существует, так как с такими территориями не нужно устанавливать дипломатических отношений. А по факту официальный Минск всегда поддерживал Россию по крымскому вопросу на уровне ООН и оправдывал действия путинского режима, хотя открыто и не приветствовал аннексии. В ноябре 2021 года Лукашенко занял еще более четкую позицию: он прямо заявил, что считает Крым российским и де-факто, и де-юре, а также выразил готовность посетить Севастополь.

Признание «ДНР» и «ЛНР» – другое дело. Такой выбор действительно должен быть официально оформлен. Однако пока Беларусь не признала независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» – и правительственные делегации этих территорий не посещали (по крайней мере официально).

Вместе с тем, режим Лукашенко в последнее время активизировал неофициальные контакты с «ЛДНР». Например, в начале июня оккупированные территории Донбасса с «гуманитарной миссией» посетила делегация Либерально-демократической партии во главе с так называемым депутатом Олегом Гайдукевичем. В июле Луганск посетил пропагандист, председатель государственно-общественного объединения «Знание» Вадим Гигин – он заявил о намерении открыть там белорусский культурно-просветительский центр.

В Луганске и Донецке, наверное, рассчитывают на дальнейшее расширение контактов с режимом Лукашенко. 20 июля представитель группировки «ДНР» Елена Шишкина заявила, что Беларусь хочет прислать своих представителей для участия в «международном трибунале» над украинскими пленными из «Азовстали». Этот «суд» Россия хочет совершить на подконтрольной «ДНР» территории до конца лета.

Шишкина, правда, не пояснила, какой статус будет у представителей Беларуси – будут они участвовать в организации «процесса» или присутствовать в качестве наблюдателей.

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