ВСУ проводят мощную операцию на юге 2 22.07.2022, 21:15

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Результаты уже можно увидеть.

Вооруженные силы Украины на сегодня проводят мощную операцию на юге, результаты которой могут удивить.

Об этом говорится в заявлении руководителя объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".

По ее словам, ситуация на этом направлении напряженная, меняется динамично, но остается под контролем ВСУ. Которые, к тому же, проводят мощную операцию.

"Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате", - подчеркнула она.

Гуменюк добавила, что российские военные деморализованы и отказываются идти в бой после уничтожения командного пункта одной из мотострелковых бригад.

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