ВСУ проводят мощную операцию на юге

ВСУ проводят мощную операцию на юге2
- 22.07.2022, 21:15
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Результаты уже можно увидеть.
Вооруженные силы Украины на сегодня проводят мощную операцию на юге, результаты которой могут удивить.
Об этом говорится в заявлении руководителя объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".
По ее словам, ситуация на этом направлении напряженная, меняется динамично, но остается под контролем ВСУ. Которые, к тому же, проводят мощную операцию.
"Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате", - подчеркнула она.
Гуменюк добавила, что российские военные деморализованы и отказываются идти в бой после уничтожения командного пункта одной из мотострелковых бригад.