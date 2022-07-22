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В Светлогорске нетрезвая женщина на «Мазде» с детьми в салоне протаранила три автомобиля

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  • 22.07.2022, 21:20
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В Светлогорске нетрезвая женщина на «Мазде» с детьми в салоне протаранила три автомобиля

Мать везла детей непристегнутыми и без специальных кресел.

Днем в пятницу в Светлогорске случилось ДТП на улице Привокзальной возле здания школы. На место выезжали спасатели, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Поврежденными оказались сразу четыре авто.

Совершила аварию 40-летняя женщина-водитель на Mazda — не справилась с управлением и протаранила три припаркованных автомобиля.

Как оказалось, женщина была нетрезва: в выдыхаемом воздухе у нее обнаружено 1,38 промилле алкоголя. При этом в салоне ее автомобиля находились двое маленьких детей — четырех и пяти лет. Мать везла их непристегнутыми и без детских кресел.

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