Ученые рассказали, в какую сторону собаки виляют хвостом, если человек им нравится 22.07.2022, 21:35

Исследователи установили и обратную закономерность.

Собаки виляют хвостом в правую сторону, когда видят знакомых людей – к такому выводу пришли исследователи Китайской академии наук. Работа ученых была опубликована в журнале iScience.

В исследовании с помощью системы отслеживания движений было проанализировано 21 000 виляний хвостом 10 биглей. Собаки в течение трех дней встречались с незнакомцами, которые хорошо с ними обращались: гладили, играли и давали лакомства.

По мере того, как собаки узнавали человека чаще, они начинали больше вилять хвостами вправо, чем влево. Ведущий исследователь доктор Юн Кью Чжан предполагает, что правостороннее виляние связано активацией левой префронтальной коры мозга, в которой обрабатываются положительные эмоции.

Ученые установили и обратную закономерность: при активации правой префронтальной коры собаки виляют хвостом влево. Это говорит о том, что они насторожены и не доверяют человеку.

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