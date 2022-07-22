Пентагон: США изучают возможность предоставить Украине истребители
- 22.07.2022, 21:56
В Белом доме не уточнили, о каких именно истребителях идет речь.
В США работают над тем, чтобы предоставить Украине истребители.
Об этом заявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, сообщает корреспондент отдела внешней политики Пентагона Лара Селигман.
«Министерство обороны проводит „некоторые предварительные исследования“ в отношении потенциальной поставки истребителей Украине, говорит Кирби. Но это произойдет не скоро из-за сложности их эксплуатации и обслуживания», — заявила она.
В Белом доме не уточнили, о каких именно истребителях для Украины сейчас идет речь.