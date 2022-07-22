закрыть
22 июля 2022, пятница, 22:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пентагон: США изучают возможность предоставить Украине истребители

  • 22.07.2022, 21:56
Пентагон: США изучают возможность предоставить Украине истребители
иллюстрационное фото

В Белом доме не уточнили, о каких именно истребителях идет речь.

В США работают над тем, чтобы предоставить Украине истребители.

Об этом заявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, сообщает корреспондент отдела внешней политики Пентагона Лара Селигман.

«Министерство обороны проводит „некоторые предварительные исследования“ в отношении потенциальной поставки истребителей Украине, говорит Кирби. Но это произойдет не скоро из-за сложности их эксплуатации и обслуживания», — заявила она.

В Белом доме не уточнили, о каких именно истребителях для Украины сейчас идет речь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО?
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Аркадий Бабченко
Ожидает ли Россию военный бунт?
Ожидает ли Россию военный бунт? Ксения Кириллова
Стратегическое поражение Кремля
Стратегическое поражение Кремля Андрей Пионтковский