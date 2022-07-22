Экономист: На рынке недвижимости начнется неразбериха 22.07.2022, 22:09

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Теперь в договоре при снятии квартиры оплату можно указывать только в белорусских рублях.

Согласно закону, опубликованному 22 июля, до 1 января 2024 года приостанавливается право арендодателя «определять в договоре размер арендной платы за пользование имуществом в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте».

Нововведение касается как жилой, так и коммерческой недвижимости и вступает в силу через два месяца после опубликования.

При этом договоры аренды, заключенные до вступления изменений в силу, должны быть переоформлены с учетом новых требований.

— Это внесет определенную неразбериху на рынке недвижимости. Причем, сказать однозначно, для кого это выгодно, — арендаторов или арендодателей — сложно, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист Лев Марголин. — Если белорусский рубль будет стремительно дешеветь, это будет выгодно для арендаторов.

Если он останется примерно на том же уровне, как сейчас, это вообще не будет иметь большого значения. Представить себе, что наш рубль подорожает больше, чем сейчас, трудно.

Никакой выгоды от исполнения данного закона, по мнению эксперта, не получат и власти:

— Сама власть, думаю, делает это чисто из вредности, показать, мол, мы сами с усами.

Им неприятно слышать про доллары и евро, они хотели бы, конечно, чтобы вообще из нашего словарного обихода эти слова исчезли.

Другое дело, что у нас официальные решения не всегда работают.

Не обязательно ведь прописывать в договоре, что арендная плата составляет «200 долларов, что эквивалентно такой-то сумме в белорусских рублях». Можно записать сумму как угодно, а между собой договориться о тех же 200 долларах.

Кроме того, ограничений для пересмотра арендной платы нет. Поэтому, если курс белорусского рубля рухнет или начнет снижаться, арендную плату можно пересмотреть.

Для подстраховки у арендодателей уже сейчас обычным явлением является задаток, который обычно равняется месячной или двухмесячной арендной плате. Но никто не мешает ему затребовать большую сумму, хоть за полгода в качестве задатка.

Не было еще такого случая, чтобы наш народ не нашел выход из положения, в которое его заводит наша власть, — сделал вывод собеседник.

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