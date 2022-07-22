Жданов: ВСУ могут уничтожить Крымский мост одним выстрелом 1 22.07.2022, 22:16

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Помогут российские боеприпасы.

Украинские военные могут уничтожить Крымский мост одним выстрелом. Это удастся, если по мосту будет ехать поезд с российскими боеприпасами. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Однако он добавил, что это сделать трудно, ведь надо угадать, когда именно будет ехать по железной дороге эшелон.

"Идеальный вариант попасть в состав с боеприпасами и тем самым за счет детонации боеприпасов одним выстрелом разрушить Крымский мост. Единственная проблема - все воинские эшелоны идут вне графика, вне расписания. Они имеют приоритетность движения по железной дороге, их пропускают в первую очередь. Поэтому на сегодняшний день угадать, когда идет эшелон, очень трудно. Но если такое удастся - это будет идеальный вариант", - сказал Олег Жданов.

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