В Варшаве на одной сцене сыграют поляки, украинцы и белорусы 22.07.2022, 22:24

Прибыль от фестиваля «Сопротивление» пойдет беженцам из Украины и белорусским политзаключенным.

30 июля в Варшавском клубе Rejs пройдет фестиваль «Сопротивление». Организаторы мероприятия – молодые люди, пережившие насилие со стороны белорусских властей, а также те, кто нашел убежище в Польше от войны в Украине, сообщает «Белсат».

В феврале этого года режимы Путина и Лукашенко начали войну в Украине. По этой причине каждый день гибнут люди, многие были вынуждены переехать в Польшу. В том числе и белорусы, которые после выборов в 2020 году нашли в Украине новый дом. Враг у нас один – диктатура, – сообщается на сайте организаторов мероприятия.

В клубе Rejs в Варшаве посетителей ждет множество аттракционов – вейкпарк, скалодром, зона тренировок с профессиональными инструкторами, пляж и открытые языковые занятия. В 18 ч начнется концерт музыкальных групп. Свое участие уже подтвердили «Мало стиля» и Tyapin CREW из Беларуси, NXOV, RVAŃ и Karlen & Co из Украины, а также Graphotype и The SUPERBULLZ.

Прибыль от первого фестиваля солидарности «Сопротивление» будет направлена на помощь беженцам из Украины и белорусским политзаключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».