Что случилось с украинскими псевдобелорусскими брендами 22.07.2022, 22:43

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Ранее в Украине появился ряд продуктов, маскировавшихся под белорусские.

Несмотря на войну, в украинских магазинах еще можно найти даже последние российские продукты вроде консервов «Русский берег». Но и российские, и белорусские, и псевдобелорусские продукты исчезают из украинских магазинов, сообщает «Белсат».

Украина почти полностью прекратила торговлю с Беларусью после начала полномасштабного российского вторжения. С январских $ 564 млн экспорт товаров обвалился до $ 10-15 млн в марте и апреле (более новых данных нет).

Во время первой фазы нападения российские войска шли в том числе с территории Беларуси, откуда также велись обстрелы. Белорусские войска так и не вошли в Украину, уже три недели Россия не использует белорусскую территорию и воздушное пространство для ударов по Украине.

Это приводит к исчезновению украинских псевдобелорусских брендов.

В 2000-х и 2010-х в Украине появился ряд продуктов, маскировавшихся под белорусские, хотя производились в Украине. Основная часть таких псевдобелорусских продуктов была оформлена в красно-зеленые цвета, нередко применялся орнамент из государственного флага, иногда использовался белорусский язык, но на этом отсылки к Беларуси заканчивались.

«Белая бяроза» — бренд мороженого и полуфабрикатов, производившихся в украинском Днепре. В 2013 году идею маскировки под белорусские продукты в Украине называли удачной: взяли имеющийся «имидж белорусских продуктов» и таким образом «минимизировали затраты на позиционирование». Утверждалось, что и рецепты, и сырье – белорусские. Но когда сначала компания закупала сырье у белорусской «Бабушкиной крынки», то сейчас перешла на украинское сырье.

Сейчас сайт «Белой березы» bbyaroza.by (обратите внимание: домен белорусский) отключен, так как «обновляется«, но логотип на нем уже по-украински: «Біла береза». Еще в июне сайт работал, а название было частично переведено: то Біла бяроза», то «Бєлая Береза». Этикетки уже меняют на полностью украинские там, где это возможно. А еще недавно на сайте объясняли: «Біла — значить світла, чиста. Краса Білорусі скромна і ніжна».

«Вятрачок» — ситро (сильно газированный лимонад) и дюшес (лимонад с грушевым сиропом), которые производили в Киеве «по белорусскому рецепту», по лицензии завода «Аливария» (который также входит в «Carlsberg Group»). Информация на этикетке была по-украински и часто по-белорусски (при том, что сама «Аливария» дает на этикетке рекламные фразы по-белорусски, а информацию о продукте – по-русски). Только почему-то те, кто передал украинцам рецепт, допустили в названии ошибку: по-белорусски должно быть «Ветрачок». Сейчас напиток исчез с сайта производителя «Карлсберг Україна» и большинства магазинов, но остается в отдельных каталогах.

«Мінскае Жыгулёўскае» — пиво белорусской «Аливарии», которое когда-то варили также во Львове и Киеве на заводах украинского «Карлсберга», даже клеили акцизную марку на пиво украинского производства ради маскировки. Еще в феврале оно часто попадалось в украинских магазинах, сейчас – реже, но не исчезло полностью из продажи, только с сайта производителя. Параллельно с тем украинский «Карлсберг» давно производит просто «Жигулівське».

«Нацыянальныя беларускія традыцыі» – бренд запорожской компании» «Олис», под которым выпускаются майонезы, кетчупы и горчицы. Упоминания о таком бренде нет на сайте производителя, но по телефону в компании говорят: такие майонезы выпускаются, просто магазины их не закупают «по понятным причинам». И предлагают дать контакт ответственного за продажи, если все же есть желание закупить для магазина. Действительно, отдельные интернет-магазины еще предлагают «Беларускія традыцыі» из Запорожья.

С этим брендом даже был скандал: Антимонопольный комитет возмутился тем, что «Беларускія традыцыі» производят по украинским стандартам, а не белорусским, как утверждалось в рекламе. Скандал начался с того, что жительница Запорожской области купила сгущенку, так как перепутала ее с рогачевской, а та оказалась украинской. Во время того скандала черниговские журналисты обратили внимание на «фейковое белорусское» масло, якобы производившихся на белорусских заводах, которых на самом деле не существует.

«Пломбір Бєлорусії» – мороженое компании «Ласка» из Крапивницкого, центра Кировоградской области. С ним такая же ситуация: на сайте производителя давно нет упоминаний про «Бєлорусію», но в отдельных магазинах такое мороженое еще продается, несмотря на давнишний скандал с использованием оформления «Белой березы». Зато у компании есть новинка: просто пломбир без «Бєлорусії», но в желто-голубом оформлении.

«Двері Білорусії» — большая украинская сеть магазинов дверей, окон и фурнитуры, которая работает с 2005 года. Еще в 2009 году компания перенесла все производство в Ковель Волынской области, сейчас продает только украинские двери. В связи с военным положением компания опубликовала заявление, в котором уверяет, что «не имеет никакой связи с Республикой Беларусь».

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