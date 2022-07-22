Арестович подтвердил окружение группировки россиян в Херсонской области и раскрыл детали 2 22.07.2022, 22:56

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ВСУ не будут давать оккупантам «зеленый коридор».

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил взятие в окружение группировки российских войск в Херсонской области в районе Высокополья.

Об этом он рассказал во время прямого эфира с Марком Фейгиным. Его заявление приводит unian.net.

"Мы частично взяли Ольгино и почти полностью Потемкино. Это два населенных пункта справа и слева от Высокополья. Там по сути повторение Иловайска для российских войск, потому что там примерно свыше тысячи бойцов с вооружением и военной техникой. Они находятся в тактическом окружении, вчера была попытка их прорыва оттуда, была пресечена нашим огнем, они вернулись назад и находятся на 3/4 в окружении с огневым контролем единственного выхода", - говорит Арестович.

По его словам, российское командование деморализовано происходящим в Херсонской области. Все это Арестович называет следствием успешной работы HIMARS и других вооружений.

Он добавил, что россияне, по неподтверждённым данным, просили на тактическом уровне "зеленый коридор" для выхода из окружения.

"Ситуация зеркальна Иловайску. Российское командование в Иловайске вероломно нарушило договоренность, расстреляло наши войска. У нас есть очень большой соблазн похоронить их всех в этом котле. Но, во-первых, мы воюем не так, как россияне, не нарушаем наше слово. Во-вторых, я думаю, что высокогуманные ВСУ просто предложат им сдаться. Это будет самый лучший выход для них - сдаться, сдать вооружение и технику, остаться живыми. Это война и цацкаться никто не будет. Мы не предоставим коридор. Если они не заходят сдаться, судьба их будет решена", - заверил Арестович.

По его словам, сдавшиеся в плен россияне сумеют пополнить "обменный фонд".

Арестович также сообщил, что у оккупантов возникли проблемы на юге Херсонщины, в районе поселка Давидов Брод. По его словам, там ВСУ перерезали одну из дорог, что "беспокоит" россиян.

В завершение темы советник главы ОПУ также поздравил вражеские войска с первым "котлом" в этой войне.

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