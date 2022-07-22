«Очень хотелось в магазин»: как минчанка жила на 100 рублей в неделю 22.07.2022, 23:09

Социальный эксперимент.

Марии 31 год, девушка живет и работает в Минске, у нее нет детей и обязательных больших трат. По словам героини, она получает хорошую зарплату и ни в чем не нуждается, но откладывать у девушки тоже не получается. Чтобы разобраться, почему так происходит, больше 3 месяцев назад Мария начала вести учет своих расходов. «Оказалось, что большинство моих трат – бесполезные. Это вкусняшки, кофе на работе, еда на вынос и другие заказы. Когда не готовлю, заказываю, например, пиццу, а она стоит минимум 20 рублей», – обнаружила Мария и решила резко ограничить расход денег до 100 рублей в неделю. Чем закончился эксперимент – в материале myfin.by.

«Очень безответственно отношусь к деньгам»: старт эксперимента

Мария решила искусственно себя ограничить на 100 рублей в неделю. Во-первых, чтобы вернуть ценность того, что у нее есть деньги и что она может ими распоряжаться. Во-вторых, чтобы понять в условиях ограниченности бюджета, что ей действительно нужно и от чего невозможно отказаться ни при каких обстоятельствах, а от чего, если нет денег, отказаться реально.

– Обычно я в неделю трачу и 300, и 700 рублей, то есть в 3 или даже в 7 раз больше установленного лимита. Хоть у меня хорошая зарплата, нет ежемесячных обязательных трат, но и никаких сбережений и накоплений тоже нет. Бывают месяцы, когда из зарплаты вообще ничего не откладываю. Не могу сказать, что у меня есть нужда, или я на что-то собираю, или что мне срочно нужны деньги. Я решилась на этот эксперимент, чтобы понаблюдать за своими ощущениями и понять, каково мне будет существовать в определенных рамках.

Мария признается:

– Я за собой заметила, что очень халатно и безответственно отношусь к деньгам.

Чем выше уровень дохода, тем больше у меня обесценивается сам факт наличия денег. Они есть, и я воспринимаю это как должное.

Например, девушка часто выбрасывает продукты, и у нее нет привычки планировать меню на неделю:

– Я знаю, что многие заранее прикидывают блюда на неделю и закупают продукты по этому плану. Я так не умею, поэтому и не делаю. У меня нет ни привычки, ни знаний, ни понимания, как правильно планировать расходы на ту же еду в рамках даже одной недели. У меня есть пункт в голове, что надо покупать себе продукты, хоть я мало готовлю сама, но что-то же есть надо. Но в магазине я выбираю все по признаку «хочу вот это». Потом приношу продукты домой, что-то съедаю, а что-то лежит в холодильнике, пока не закончится срок годности. Вот и получается, что многое просто отправляется в мусорную корзину.

Сумма 100 рублей была выбрана рандомным образом:

– Я просто прикинула, что это комфортная сумма для эксперимента: 150 рублей уже много для лимита, как будто потеряется смысл самого ограничения, а меньше 100 рублей – уже будет дискомфортно, потому что даже представить себе не могу, как можно прожить на такие деньги.

Если пересчитывать недельный лимит в ежедневные расходы, на день выходило по 14 рублей.

– Когда в первый день потратила более 14 рублей, забеспокоилась, что мне не хватит денег дожить до конца недели. Тогда я сделала ревизию в холодильнике, перебрала все соусы и баночки, оценила срок годности. Испорченное – выкинула. Крупы пересмотрела, приправы. Нашла продукты, которые даже не ожидала обнаружить. В частности, сахарную пудру. Когда-то давно ее покупала и забыла об этом.

Еще мак и разные добавки для выпечки нашла, то есть продукты, которые я не употребляю в чистом виде, но могу добавить в разные блюда. И все это просто лежит у меня на полках месяцами! Поэтому я составила план, что можно приготовить, используя все продукты, которые у меня уже есть, и минимально докупив новые. Получилось придумать интересные завтраки. Даже сахарная пудра пригодилась, чтобы посыпать гренки!

Также Мария перебрала морозильник, где нашла замороженное мясо:

– Это мама постоянно снабжает меня мясом. А я про него и забыла. Достала, разморозила и начала готовить – купить же ничего не могу, денег уже осталось ну очень мало.

На 3-й день у героини закончился крем. Она постоянно покупает один и тот же крем в «Ив Роше». Он стоит 61 рубль. В рамках недельного лимита в 100 рублей такая сумма выглядит неподъемной:

– В этот момент я подумала, что надо эксперимент заканчивать, так как без крема я не смогу.

Потом девушка решила провести ревизию своей косметики и нашла все, что ей было нужно:

– В магазинах косметики часто дают какие-то товары или пробники в подарок. Я о них постоянно забываю и не пользуюсь. В итоге я нашла у себя в ванной 30 пакетиков пробников разного крема по 1 грамму и еще 2 мини-упаковки по 7 мл. Причем все средства подходят мне и по типу кожи, и по возрасту. Из этих пробников получилась целая банка крема – 44 мл. Всю неделю мазалась ими и никакой разницы с моим обычным кремом не почувствовала.

Во время ревизии Мария нашла еще много ненужных косметических средств:

– Я не пользуюсь тональным ВВ-кремом, но, когда иду в магазин, там предлагают купить на 9 рублей и получить подарок. И я всегда докупаю, чтобы получить подарок, которым потом все равно не пользуюсь. То есть трачу свои деньги, чтобы просто поставить галочку, что заработала подарок.

Я отметила для себя такие вещи, чтобы в следующий раз покупать только то, что запланировала. Это и момент экономии, и разумное потребление. Не хочется, чтобы квартира была захламлена разными баночками, которыми я не пользуюсь, но деньги на них все равно трачу.

«Было страшно и грустно»: впечатления от эксперимента

В рамках эксперимента девушка прожила с ограничениями всего неделю. И каждый день фиксировала свои ощущения:

– В первые дни мне было очень некомфортно и грустно. Когда пришла после работы домой и не зашла в магазин, было чувство потерянности, что я не могу себе ничего позволить. Во второй день было так же.

Когда на третий день пришла в магазин, у меня в кошельке оставалось 5 рублей. Внимательно смотрела на цены, выбирая, что я могу себе купить. Было угнетенное состояние: когда и страшно, и грустно. А уже с четвертного дня, четверга, началось наоборот ощущение, что в принципе без денег можно неплохо жить.

– Я просто осознала, что уже 3 дня прожила и даже не голодала, плюс меня поддерживали родные и друзья, то есть я всегда могла на кого-то положиться в разных вопросах.

Мария рассказала об эксперименте друзьям и коллегам. Так одна коллега в особенно тяжелый день для девушки принесла конфетку, вторая – поддержала морально. По мере сил люди проявляли интерес и помогали:

– Всем людям в независимости от дохода тема денег интересна. Без них никуда. И с ними тоже куча проблем бывает. Гораздо важнее, что есть люди, которые, когда у тебя не будет денег, могут поддержать, помочь. Осознание этого мне помогло и придало сил продолжать свой эксперимент.

«Поборола тягу постоянно тратить деньги»: чем закончился эксперимент и как Мария планирует свои расходы сейчас

В эту экспериментальную неделю кроме продуктов девушка почти ничего не покупала. Только 1 гель для душа и жидкое мыло, еще потратила 15 рублей на каршеринг. Все остальное ушло на продукты.

– Меня как-то отпустило: я перестала покупать. За всю неделю пойти в магазин захотелось только один раз. Я купила пачку кофе на работу, чтобы не покупать его в кофейнях, и начала больше готовить сама. И это в разы сократило мои расходы.

Героиня признается, что начала сильнее ценить вещи, которые не связаны с деньгами:

– Я стала больше обращать внимания на мир вокруг: солнце, траву, небо. Радоваться красивой природе! Я просто ходила по улицам и улыбалась. Раньше никогда так не делала. Я же не могла пойти в магазин купить что-то для радости, поэтому мозг начал искать другие способы повысить уровень эндорфинов, чтобы удовлетворить потребность в удовольствии. В один из дней вообще нашла дома пазлы и стала складывать. И так кайфанула от процесса!

Но мне объективно не хватило денег, чтобы куда-то сходить: в кино например. Спасло только то, что у меня был абонемент на танцы и на день рождения мне подарили мастер-класс по гончарному мастерству. Вот только на такие развлечения у меня получилось сходить за всю неделю эксперимента.

В итоге минчанка решила продолжать эксперимент. Ей понравилось, что она потратила гораздо меньше денег, чем обычно, и девушка решила попробовать и дальше жить плюс-минус на 100 рублей в неделю.

– Но без жесткого ограничения. На еду и капризы сейчас до сих пор трачу около 100 рублей в неделю, но в эти расходы не включаю походы на маникюр, оплату мобильной связи и коммуналки.

Еще решила сразу с зарплаты откладывать 10-15% в зависимости от месяца или переводить эту сумму в доллары. А остальные средства распределять на расходы. И продолжаю фиксировать свои траты.

– Уже лучше понимаю, какие статьи расходов можно сокращать. Например, я заметила, что стала больше денег тратить на алкоголь. Я могу в неделю купить 2 бутылки вина: одну – домой, а вторую – на встречу с подружкой. А две бутылки в неделю – это уже 70 рублей. Это ж колоссальные траты, которые можно исключить, и покупать что-то более полезное.

Еще стала читать статьи про то, как экономить и откладывать деньги. Пока своей копилки нет, но, скорее всего, заведу. И на уровне ощущений очень многое изменилось. Например, вчера и позавчера у меня вообще не возникло желания сходить в магазин и что-то купить. Эксперимент помог мне преодолеть постоянную тягу ежедневно тратить деньги. Поэтому я очень рада, что все-таки на него решилась!

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