Больше HIMARS и ударных дронов: Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине

Больше HIMARS и ударных дронов: Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине1
- 22.07.2022, 23:14
Сумма помощи США — $270 миллионов.
Президент США Джо Байден подписал в пятницу документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи - на сумму в $270 млн.
Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби
По данным Politico, в частности, США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.
Также пакет включает в себя четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.