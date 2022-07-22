Больше HIMARS и ударных дронов: Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине 1 22.07.2022, 23:14

Сумма помощи США — $270 миллионов.

Президент США Джо Байден подписал в пятницу документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи - на сумму в $270 млн.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби

По данным Politico, в частности, США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.

Также пакет включает в себя четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.

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