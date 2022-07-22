Польша попросит белорусских спортсменов подтвердить, что они против войны 22.07.2022, 23:25

Также спортсмен должен подтвердить, что не выступает как представитель режима.

Министерство спорта и туризма в Польше разработало ряд рекомендаций для польской спортивной общественности, которые касаются взаимодействия с российскими и белорусскими спортсменами, сообщает "Еврорадио".

Если международная спортивная федерация дала согласие на участие белоруса спортсмена под “нейтральным флагом”, министерство просит потребовать дополнительное подтверждение того, что человек не выступает как представитель белорусского государства. Среди прочего — не получает финансирования от белорусского государства или компаний, связанных с ним. А также никогда не выражал и не собирается выражать поддержку агрессии России в войне с Украиной.

“Это подтверждение может быть подано в различной форме, например, в виде интервью для СМИ, через порталы, подписание соответствующего заявления, присоединение к антивоенной декларации”, — говорится в рекомендациях.

Если же человек после нарушит принятые на себя обязательства, его просят привлечь к дисциплинарной ответственности.

Польский спортивный союз также просят проследить за тем, чтобы ни на экипировке спортсменов, ни во время интервью при них не было белорусских флагов и чтобы не исполнялся белорусский гимн. Организаторов мероприятий просят не допустить, чтобы нейтральные спортсмены делали пробелорусские или пророссийские заявления или демонстрировали знаки Z, V или георгиевскую ленточку.

Министерство рекомендует польским спортивным союзам и организаторам мероприятий, в том числе мероприятия любительского характера, разрешить участие белорусам, которые не нарушают этих требований.

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