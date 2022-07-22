Зеленский раскрыл детали достигнутого соглашения о разблокировании украинских портов 22.07.2022, 23:55

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Прописанные в соглашении пункты, по его словам, вполне соответствуют интересам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали достигнутого соглашения по разблокированию трех украинских портов.

Об этом он заявил в своем видеообращении вечером, 22 июля.

"Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли важной договоренности – есть сделка, которая позволяет разблокировать украинские порты и возобновить украинский аграрный экспорт. С первого дня полномасштабного вторжения Россия делала все, чтобы не просто закрыть для Украины доступ к морю, а уничтожить сам потенциал нашего экспорта – портовую инфраструктуру, нашу железную дорогу, склады и элеваторы. Мы этого не позволили. И сейчас не только можем возобновить работу наших портов на Черном море, но и сохраняем для них нужную защиту. Это отработано с нашими военными и с нашей разведкой. Военные заверили меня в стопроцентном контроле подходов к нашим портам", - сказал глава украинского государства.

Он отметил, что долгое время все детали подписанной сегодня в Стамбуле инициативы обсуждались с ключевыми международными партнерами Украины и Организацией Объединенных Наций.

"Многие лидеры были привлечены к тому, чтобы удалось восстановить наш морской экспорт. И я благодарен генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Эрдогану за их усилия. Текст подписанного сегодня документа опубликован, и каждый может ознакомиться с его пунктами. Они вполне отвечают интересам Украины. Первое. Около 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года – а он уже собирается – также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. Это средства для посевной следующего года. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 миллиардов долларов", - пояснил президент.

Во-вторых, по словам Зеленского, наконец-то есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

"Есть шанс не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности в странах, которые нам помогают.

И третье. Это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне. Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством. И для всех понятно, что со стороны России могут быть какие-то там провокации, какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров – гарантировать соблюдение договоренностей", - подчеркнул глава государства.

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