«Наши пацаны все кончились»1
- 22.07.2022, 23:35
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СБУ перехватила разговор оккупанта, который воюет в Изюме.
В украинском Изюме, что на Харьковщине, оккупанты ходят в наступление, чтобы лишь "отхватить" и вернуться.
Об этом в одном из последних перехватов СБУ признался захватчик, который разговаривал со своей женой.
«В Изюме пацанов так гоняли, что все они «кончились». Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП... и просто так бегали туда», – описал наступления" армии РФ на Изюмском направлении оккупант.
Он также рассказывает, что пойти в наступление на своем направлении оккупанты уже не могут, потому что у них мало людей. Поэтому им не под силу захватить даже одну деревню.