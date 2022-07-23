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Глава украинской разведки: Мы можем помочь Молдове избавиться от российских оккупантов

  • 23.07.2022, 1:00
Глава украинской разведки: Мы можем помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Кирилл Буданов

Киев сделает все для того, чтобы помочь братскому государству.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Киев готов помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.

В эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 22 июля, Буданов заявил, что поддерживает стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории.

«И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле», — добавил он.

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