В Абхазии вспыхнули массовые столкновения из-за строительства нового дворца Путина 23.07.2022, 3:00

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Протестующие выразили желание сохранить национальный заповедник, который хотят отдать РФ.

В Абхазии местные жители вышли на акции протеста из-за передачи России усадьбы в Пицунде, которую хотят перестроить в резиденцию Владимира Путина.

"Президент" непризнанной Абхазии Аслан Бжания подтвердил, что России передадут госдачу и 184 гектара уникального реликтового парка на приморском курорте Пицунда, пишет "Главред".

После этого в Сухуме прошли протесты: жители выразили желание сохранить национальный заповедник во владении Абхазии. Демонстрация закончилась столкновениями митингующих с полицейскими и личной охраной Бжании.

В свою очередь "парламент" Абхазии попросил "конституционный суд" непризнанной республики проверить на законность соглашение о передаче России вышеуказанных земель.

Что известно о строительстве нового дворца Путина

По словам Бжании, что изначально передать Пицунду России предложил Путин.

Марионеточный лидер Абхазии говорит, что Пицунду передают России, потому что там любит бывать Путин, которого Бжания называет "нашим главным гостем".

Бжания добавил, что у Абхазии нет денег на обустройство Пицунды, тогда как Россия может превратить курорт в "полноценную резиденцию президента Российской Федерации".

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