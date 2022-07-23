Der Spiegel: Соседи Шольца находят в мусорных баках интересные документы 23.07.2022, 4:00

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Олаф Шольц

В мусоре нашли документ с грифом «секретная информация».

Соседи канцлера Германии Олафа Шольца и его супруги, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст находят в мусорном баке служебные документы, сообщает журнал Der Spiegel в пятницу, 22 июля.

Шольц и Эрнст живут в многоэтажном жилом комплексе в центре Потсдама. По данным Der Spiegel, соседи находили документы, вероятно, выброшенные женой канцлера. Так, среди мусора был черновик ее речи в парламенте земли Бранденбург, выдержки из ее календаря и список костюмов для разных случаев, фрагменты переписки политика по электронной почте с менеджером языковой школы в Гамбурге и так далее, пишет «Новое время».

Вскоре после саммита G7 в баварском замке Эльмау в мусорном баке оказалась бумага с фотографиями и краткими характеристиками супругов участников встречи. Так, под фотографией супруги уже бывшего премьер-министра Италии Марио Драги Серенеллы Капелло было написано, что она «избегает публичности».

Der Spiegel пишет, что эти сведения по сути являются общедоступными, однако документ был классифицирован как «секретная информация только для служебного пользования» и его нельзя было выбрасывать, перед этим не убедившись, что содержимое нельзя восстановить. Журналисты также отмечают, что госслужащие должны быть проинструктированы органами безопасности о том, как вести себя с конфиденциальной информацией. Der Spiegel не смог получить комментарии у Шольца и Эрнст.

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