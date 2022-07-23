ЦРУ: Украина уничтожила более 100 больших целей российской армии 23.07.2022, 5:00

Среди них — командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО.

Российские оккупационные войска ежедневно несут сотни потерь в войне на Украине, в том числе среди лейтенантов и капитанов. В то же время, Вооруженные силы Украины уже уничтожили более 100 больших целей российской армии.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает международное информагентство Reuters. По оценкам США, российские потери в Украине на сегодняшний день достигли около 15 000 человек убитыми и 45 000 ранеными.

По словам Бернса, помимо убитых лейтенантов и капитанов были также ликвидированы сотни полковников и "многие" российские генералы.

Россия классифицирует гибель военных как государственную тайну даже в мирное время и не обновляет свои официальные данные о потерях регулярно. 25 марта сообщалось, что на войне был убит 1351 российский солдат.

Кроме того, Украина уничтожила более 100 "высокоценных" российских целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО.

США предоставили помощь в области безопасности на сумму 8 миллиардов долларов с начала войны, в том числе 2,2 миллиарда долларов в прошлом месяце. Ранее на этой неделе Пентагон заявил, что предоставит Украине четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS) в последнем пакете вооружений.

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