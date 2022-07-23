На юге украинские бойцы уничтожили почти сто оккупантов и две мощные вражеские пушки
- 23.07.2022, 8:04
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Нанесены четыре авиационных удара по опорным пунктам армии РФ.
ВСУ в течение 22 июля нанесли четыре авиационных удара по опорным пунктам оккупантов на Херсонщине и по скоплению живой силы и техники на Николаевщине.
Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook.
"Зафиксировано потери врага в количестве 93 рашистов, реактивной системы залпового огня "Град", 3 БТР-82, 2 мощных самоходных пушек "Пион", 6 единиц автотехники и склада с боеприпасами", - сказано в сводке.
В командовании также отметили, что опасаясь высадки десанта, оккупационные войска минируют побережье.
При этом в штормовом Черном море продолжают караулить два ракетоносца с 16-ю "Калибрами", количество больших десантных кораблей увеличилось до двух.