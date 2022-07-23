закрыть
23 июля 2022, суббота, 8:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы фамилии лукашистов, проводивших захват самолета Ryanair в Минске

  • 23.07.2022, 8:10
  • 7,190
Названы фамилии лукашистов, проводивших захват самолета Ryanair в Минске

«Киберпартизаны» опубликовали их разговоры.

«Киберпартизаны» выложили в сети разговоры силовиков утром после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Протасевича.

В очередном сливе переговоров силовиков звучат имена конкретных лиц, которые выполняли «задачу» в аэропорту. Аудиозаписи сделаны утром 24 мая 2021 года. В разговорах участвуют Дудчик Сергей Николаевич из Штаба МВД, Халецкий Виталий Леонидович — дежурный ГУБОПиК и Гайко Артур Сергеевич — старший оперуполномоченный по ОВД ГУБОПиК.

Эти записи, как утверждают «Киберпартизаны», доказывают, что задержание было спланировано. Пока кагэбэшники руководили посадкой самолета, сотрудники ГУБОПиКа готовились к задержанию.

Для задержания изначально было сформировано две группы. В одной из них находилось руководство, а вторая выезжала непосредственно на задержание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО?
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Аркадий Бабченко
Ожидает ли Россию военный бунт?
Ожидает ли Россию военный бунт? Ксения Кириллова
Стратегическое поражение Кремля
Стратегическое поражение Кремля Андрей Пионтковский