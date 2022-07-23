Названы фамилии лукашистов, проводивших захват самолета Ryanair в Минске 23.07.2022, 8:10

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«Киберпартизаны» опубликовали их разговоры.

«Киберпартизаны» выложили в сети разговоры силовиков утром после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Протасевича.

В очередном сливе переговоров силовиков звучат имена конкретных лиц, которые выполняли «задачу» в аэропорту. Аудиозаписи сделаны утром 24 мая 2021 года. В разговорах участвуют Дудчик Сергей Николаевич из Штаба МВД, Халецкий Виталий Леонидович — дежурный ГУБОПиК и Гайко Артур Сергеевич — старший оперуполномоченный по ОВД ГУБОПиК.

Эти записи, как утверждают «Киберпартизаны», доказывают, что задержание было спланировано. Пока кагэбэшники руководили посадкой самолета, сотрудники ГУБОПиКа готовились к задержанию.

Для задержания изначально было сформировано две группы. В одной из них находилось руководство, а вторая выезжала непосредственно на задержание.

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