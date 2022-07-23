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У них теперь свой Иловайск: раскрыты детали котла под Херсоном

  • 23.07.2022, 8:15
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У них теперь свой Иловайск: раскрыты детали котла под Херсоном

Окружение оккупантов показали на карте.

Вооруженные силы Украины окружили группировку более с тысячью российских оккупантов, "зеленый коридор" оккупантам давать не будут.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

Он подтвердил взятие в окружение группировки оккупантов в Херсонской области в районе Высокополья, отметив, что уже две недели у российских войск, находящихся там, очень сложная обстановка.

"Мы взяли Ольгино, частично, и почти полностью Потемкино. Как мы можем видеть, это два населенных пункта справа и слева от Высокополья. Там по сути повторение Иловайска для России и российских войск, потому что там примерно свыше тысячи бойцов (не две, как объявили) с вооружением и военной техникой. Они находятся в тактическом окружении, вчера была попытка их прорыва оттуда, была пресечена нашим огнем, они вернулись назад и находятся на 3/4 в окружении с огневым контролем выхода единственного", - поделился он деталями, согласованными с нашими военными.

Арестович отмечает также, командование РФ деморализовано происходящим в Херсонской области, что является следствием успешной работы HIMARS и другого оружия по "размягчению обороны".

Он также заявил, что сдавшиеся в плен оккупанты пополнят наш "обменный фонд", а "зеленый коридор", который, по некоторой информации, запросили россияне, им предоставлять никто не будет.

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