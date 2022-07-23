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Израиль уничтожил в Сирии завод иранских беспилотников, которые могли продать России

  • 23.07.2022, 8:19
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Израиль уничтожил в Сирии завод иранских беспилотников, которые могли продать России

Нанесен удар по пригороду Дамаска.

Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду Дамаска, уничтожив иранское предприятие по сбору беспилотников, сообщает The Moscow Times со ссылкой на мониторинговую группу SOHR и The Jerusalem Post.

Источники SOHR сообщили, что в результате удара погибли как минимум восемь человек. Согласно их данным, три человека «несирийской национальности» и двое связанных с «Хизбаллой» сирийцев погибли на заводе по производству иранских беспилотников, недалеко от района Сайеда-Зейнаб, еще трое сирийцев были убиты на позициях ПВО у авиабазы Аль-Маза.

Местные СМИ отмечают, что в результате авиаудара также были атакованы военные базы, на которых находятся иранские силы.

В июле власти США заявили, что Россия захотела купить у Ирана несколько сотен беспилотников, в том числе боевых, чтобы использовать их в войне в Украине. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон пока не знает, отправил ли Тегеран дроны Москве.

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