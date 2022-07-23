Израиль уничтожил в Сирии завод иранских беспилотников, которые могли продать России 23.07.2022, 8:19

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Нанесен удар по пригороду Дамаска.

Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду Дамаска, уничтожив иранское предприятие по сбору беспилотников, сообщает The Moscow Times со ссылкой на мониторинговую группу SOHR и The Jerusalem Post.

Источники SOHR сообщили, что в результате удара погибли как минимум восемь человек. Согласно их данным, три человека «несирийской национальности» и двое связанных с «Хизбаллой» сирийцев погибли на заводе по производству иранских беспилотников, недалеко от района Сайеда-Зейнаб, еще трое сирийцев были убиты на позициях ПВО у авиабазы Аль-Маза.

Местные СМИ отмечают, что в результате авиаудара также были атакованы военные базы, на которых находятся иранские силы.

В июле власти США заявили, что Россия захотела купить у Ирана несколько сотен беспилотников, в том числе боевых, чтобы использовать их в войне в Украине. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон пока не знает, отправил ли Тегеран дроны Москве.

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