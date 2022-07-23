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Мать пленного оккупанта отреклась от него в прямом эфире

  • 23.07.2022, 8:24
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Мать пленного оккупанта отреклась от него в прямом эфире

Российский солдат не ожидал такого поворота.

Россиянка отказалась от своего сына, узнав, что он в плену.

Об этом женщина заявила во время общения с украинской журналисткой, которая предложила ей поговорить с сыном-оккупантом, передает УНИАН.

Журналистка отметила, что хотела бы пообщаться с россиянкой, а также дать ей возможность пообщаться с пленным сыном. Однако реакция женщины ошарашила всех, в том числе и захватчика.

"Вы с чего взяли, что у меня есть сын?"- спросила россиянка.

В то же время сам оккупант подтвердил, что это голос его матери. Журналистка отметила, что захватчик сидит рядом, он в плену.

Россиянка: Кто вам такое сказал, что у меня есть сын?

Журналистка: Он лично нам и сказал. Вы не хотите говорить со своим сыном?

Россиянка: Я не хочу говорить.

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