В Беларуси заблокировали сайт газеты «Белорусы и рынок» 23.07.2022, 8:27

Официальных бумаг от Министерства информации редакция по этому поводу пока не получила.

В Беларуси 22 июля перестал открываться сайт издания «Белорусы и рынок». Об этом сообщили читатели zerkalo.io.

В самом издании подтвердили, что сайт был заблокирован по решению Министерства информации. При этом отметили, что официальных бумаг по этому поводу пока не получали.

В июне, напомним, по решению Кировского районного суд Санкт-Петербурга была признана запрещенной к распространению в России размещенная на сайте информация, «раскрывающая потери личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные». С сайта она была удалена.

В мае был задержан директор издания «Белорусы и рынок» Константин Золотых. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 130 УК.

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