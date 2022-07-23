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Кадыров оставил в Чечне боевиков, которых собирал для отправки в Украину

  • 23.07.2022, 8:30
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Кадыров оставил в Чечне боевиков, которых собирал для отправки в Украину

Что задумал глава Чечни?

Все боевики батальона "Запад-Ахмат" останутся в Чечне. Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что собрал этот "элитный" отряд для отправки в Украину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Глава Чеченской республики пытался объяснить такое свое решение тем, что якобы бойцам нужно "выполнять долг перед родиной".

"Прежде всего в этих подразделениях военнослужащие будут учиться военному делу, тренироваться, развивать выносливость, подтягивать физику и повышать свою готовность", - заявил он.

Аналитики ISW считают, что Кадыров целенаправленно не привлекает большинство своей военной силы в войне против Украины. Он боится потерять боевиков, ведь понимает, что тогда его позиции внутри России существенно пошатнутся.

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