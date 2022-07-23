Кадыров оставил в Чечне боевиков, которых собирал для отправки в Украину
- 23.07.2022, 8:30
- 4,716
Что задумал глава Чечни?
Все боевики батальона "Запад-Ахмат" останутся в Чечне. Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что собрал этот "элитный" отряд для отправки в Украину.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Глава Чеченской республики пытался объяснить такое свое решение тем, что якобы бойцам нужно "выполнять долг перед родиной".
"Прежде всего в этих подразделениях военнослужащие будут учиться военному делу, тренироваться, развивать выносливость, подтягивать физику и повышать свою готовность", - заявил он.
Аналитики ISW считают, что Кадыров целенаправленно не привлекает большинство своей военной силы в войне против Украины. Он боится потерять боевиков, ведь понимает, что тогда его позиции внутри России существенно пошатнутся.