Прием удава: как будут ликвидировать войска РФ под Херсоном 23.07.2022, 8:38

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Большую группировку оккупантов могут принудить к сдаче в плен.

Украинские защитники могут ликвидировать группировку российских войск вблизи Херсона даже без проведения контрнаступательной операции.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в прямом эфире совместного информационного марафона, передает УНИАН.

"Я думаю, что что на сегодняшний день мы можем применить там такой "прием удава" — понемногу сжимать эту группировку, на давая ей возможности пополнить запасы боеприпасов, топлива и продовольствия. Понемногу наносить поражение и вынуждать к сдаче", - отметил Олег Жданов.

По его мнению, с минимальным применением резервов и максимальным нанесением огневого поражения украинские воины имеют шансы прижать оккупантов к Днепру и заставить их сдаться.

Напомним, что по состоянию на 22 июля в Херсонской области три российских батальонных тактических группы запросили у Украины «зеленый коридор». В ходе контрнаступления войска РФ на Херсонском направлении оказались в оперативном окружении в районе Высокополья.

По данным украинской разведки, в районе Высокополья окружено в общей сложности три батальонные тактические группы (БТГ), в том числе ротная спецназа и танковая. Даже в случае недоукомплектованности групп (о чем ранее сообщали военные эксперты), количество военных может превышать 1000 человек. Источники в ВСУ и разведке говорят о 2000 военных.

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