«Черные запорожцы» показали уникальные кадры операции ликвидации вражеской ДРГ 23.07.2022, 8:47

Обнаружив россиян, украинские защитники накрыли их плотным огнем.

Бойцы 72 ОМБр им.Черных Запорожцев показали от первого лица операцию по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы. В процессе началась перестрелка, но украинские защитники успешно выполнили работу и вернулись на позицию целыми и невредимыми.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram 72-й бригады. На кадрах военные выслеживают ДРГ противника, передвигаясь между развалинами уничтоженного россиянами населенного пункта. Обнаружив врага, украинские защитники накрыли его плотным огнем, после чего сообщили об успешном выполнении операции.

"ДРГ появляются, бои продолжаются, взрывы не утихают. Враг уставший и испуганный, но до сих пор опасен. Поэтому не стоит расслабляться, держим строй, только вместе мы победим!" – отметили в 72 ОМБр.

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