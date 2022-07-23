В Москве при странных обстоятельствах умер директор конструкторского бюро, которое создает оружие для армии РФ 23.07.2022, 9:00

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Он скончался время сеанса ксенотерапии прямо с маской на лице.

В пятницу, 22 июля, в Москве при до конца не выясненных обстоятельствах скончался управляющий директор "Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова" Дмитрий Коноплев. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.

Коноплев умер во время сеанса ксенотерапии в клинике Xeospa. Там он проходил процедуру вдыхание инертного газа ксенона. По информации российских СМИ, таким образом директор конструкторского бюро якобы пытался вылечить головную боль и тревожное расстройство.

Коноплев почувствовал себя плохо прямо во время сеанса с маской на лице. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

Предварительной причиной смерти директора тульского оборонного предприятия стала острая сердечная недостаточность. Коноплеву на момент смерти было 46 лет.

Известно, что Коноплев с апреля 2008 года занимал пост замглавы Федерального Агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. В июле 2012 года был назначен руководителем ОАО "Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова".

Заметим, что Коноплев руководил КБ, которое выпускает для российской армии противотанковые ракетные комплексы "Корнет", "Квартет" и "Метис"; комплексы ПВО "Панцирь-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетный комплекс "Гермес-А".

Напомним, несколько ранее в России погиб очередной топ-менеджер, связанный c "Газпромом". Тело застреленного из пистолета Юрия Воронова нашли в бассейне загородного дома.

18 апреля в Москве в доме на Университетском проспекте нашли убитой семью бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Следствие решило, что мотивы убийства бытовые: 51-летний Аваев якобы застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. Оружие нашли в руках погибшего.

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