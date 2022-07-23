Россияне подтвердили удары HIMARS по их командному пункту в Херсонской области

Россияне подтвердили удары HIMARS по их командному пункту в Херсонской области2
- 23.07.2022, 9:08
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Паника среди оккупантов ширится.
Российские оккупанты подтвердили удары с HIMARS по вражескому командному пункту, который размещался неподалеку от Антоновского моста на Херсонщине. Они попытались обвинить в точном ударе по своим позициям американцев.
Информация об этом появилась 23 июля на страницах росСМИ. Пропагандисты снова предпринимают попытки оправдать свои провалы в войне и приуменьшить победы украинской армии, пишет obozrevatel.com.
"За обстрелами из системы HIMARS Антоновского моста через Днепр в Херсонской области стоят прибывшие в Украину американские специалисты", – заявляют оккупанты.