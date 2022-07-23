В СНБО разоблачили антиукраинский план Лукашенко 7 23.07.2022, 9:13

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Что задумал диктатор в угоду Путину?

Белорусский диктатор Александр Лукашенко активно продвигает Украине новые "Минские договоренности" на выгодных России условиях.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНИАН.

Эксперты обращают внимание на недавнее интервью диктатора французской прессе, во время которого он фактически поддержал агрессию Путина и заявил, что сотрудничает с террористическими режимами "ЛДНР".

Главной целью этого интервью стало продвижение нарратива "Минск-3", отметили аналитики. В частности, Лукашенко заявил, что именно сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях", и призвал Украину сесть за стол переговоров.

"Россия истощена в военном и экономическом плане и не способна удерживать захваченные территории. Поэтому очевидно, что любой договор между Украиной и РФ вроде "Минска-3" - это отложенная война, которая принесет намного больше жертв и рисков для существования нашего государства", - объясняют эксперты.

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