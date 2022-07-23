«Начинаем штурмовать – они сразу убегают»
- 23.07.2022, 9:17
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Украинский военный рассказал, как ВСУ гонят оккупантов из Украины.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным "Дяк" рассказал, как наши защитники гонят российских оккупантов со своей земли. По его словам, когда начинается штурм, захватчики сразу начинают убегать, пишет obozrevatel.com.
"Дяк" стал в ряды защитников Украины еще в 2016 году.
Он отметил, что сейчас ситуация на фронте совсем другая, а российская артиллерия гораздо активнее. Но сами россияне трусливы.
"Пехота там вообще дно полное, серливые очень, бегут… Начинаем штурмовать – начинают бежать. Ну, как у нас говорят, быдло", – сказал украинский военный.
Он также подчеркнул, что победа обязательно будет за Украиной.