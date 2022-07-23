На белорусском Полесье продают автомобиль за $95 тысяч 3 23.07.2022, 9:38

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Журналисты нашли самые дорогие авто в регионе.

Война в Украине, неопределенность с курсами валют напрямую отразились на жизни белорусов. Цены на продукты выросли и продолжают расти. Как события в стране отразились на ценах на автомобили, читайте в традиционном обзоре «Медиа-Полесья».

По cars.av.by сайта av.by, за неделю полешуки разместили 143 объявления о продаже машин. Цены начинаются от 250 долларов. Такую цену указал за своего «железного коня» владелец Lada 2101. Автомобиль 1975 года выпуска продают в Пинске. За 380 долларов можно приобрести Audi 80 в Столине. В 397 долларов оценили еще одну Lada 2105 в Лунинце.

Напомним, в июне самый дорогой автомобиль на Полесье продавали в Пинске. Черный Mercedes-Benz S-Класс AMG W222, 2018 года выпуска оценили в 150 тысяч долларов.

Какие автомобили попали в ТОП самых дорогих?

В этот раз «Медиа-Полесье» посмотрело, какие самые дорогие автомобили продают в каждом из районов Полесья.

Начнем с Пинска. Столица Полесья является неизменным лидером по числу дорогих авто, выставленных на продажу. За неделю пинчане разместили 85 объявлений о продаже.

В максимальную стоимость оценили 5-местную Toyota Land Cruiser Prado J150, 2020 г.в. В автомобиле автоматическая коробка передач, объем двигателя 2.8 л, дизель. Постоянный полный привод. Пробег — 89.000.

Автомобиль оценили в 75 тысяч долларов.

В Лунинецком районе за неделю на продажу выставили 25 автомобилей.

Самым дорогим автомобилем оказался Lexus RX III, 2009 г.в. В автомобиле автоматическая коробка передач, объем двигателя 3.5 л, бензин. Подключаемый полный привод. Пробег – 333.000 километров.

Коричневый внедорожник оценили ровно в 22 тысячи долларов.

Жители Столинского района разместили 18 объявлений о продаже «железных коней».

В максимальную стоимость ценили Land Rover Range Rover III, 2011 г.в. В автомобиле автоматическая коробка передач, объем двигателя 5.0 л, бензин. Постоянный полный привод. Пробег – 145.000 км.

За внедорожник просят 22,5 тысячи долларов.

В Ивановском районе за неделю разместили только 15 объявлений о продаже. Тем не менее, именно здесь продают самый дорогой автомобиль на Полесье — Mercedes-Benz S-Класс W222, C217, A217, 2017 г.в. В автомобиле автоматическая коробка передач, объем двигателя 3.0 л, дизель. Постоянный полный привод. Пробег – 110.000 км.

Черный седан оценили в 95 тысяч долларов.

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