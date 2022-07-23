Ученые назвали умнейшее животное на Земле 6 23.07.2022, 9:57

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Кто это?

Строго говоря, люди — самые умные животные на Земле — по крайней мере, по человеческим меркам. Мы хорошо справляемся со всеми задачами, которые устанавливаем в качестве индикаторов интеллекта, а вся наша культура и ее многочисленные достижения — продукт ума, пишет Techinsider.

Но как насчет миллионов других видов животных? Как мы их оцениваем? Измерение интеллекта животных может быть затруднено из-за множества показателей, включая способность изучать новые вещи, способность решать головоломки, использование инструментов и самосознание. Определение самых умных животных может привести к спорам и некоторым сюрпризам.

Рассмотрим осьминога. На первый взгляд он может показаться не очень умным, но исследования продемонстрировали, что некоторые виды головоногих обладают большой любознательностью и способностью решать сложные проблемы. В одном эксперименте осьминог понял, как отвинтить крышку контейнера, чтобы достать лакомство внутри. В другом случае осьминог научился распознавать людей, положительно реагируя на дружелюбного человека и игнорируя человека, который вел себя безлично. Распознавание людей является признаком интеллекта, который также присущ голубям.

Можно предположить, что шимпанзе — одни из наших ближайших генетических родственников — будут иметь высокие оценки по нашей шкале интеллекта, и так оно и есть. В исследовании 2007 года ученые дали взрослым шимпанзе, шимпанзе-подросткам и студентам колледжа один и тот же когнитивный тест, который включал запоминание девяти чисел на сенсорном мониторе, при условии, что картинки сменяют друг друга очень быстро. Взрослые шимпанзе и студенты колледжа набрали примерно одинаковые баллы, но шимпанзе-подростки обогнали всех, запоминая числовые позиции с гораздо более высокой точностью.

Козы, как и осьминоги, доказали свою способность решать трудные задачи, особенно когда их наградой является еда. В одном испытании козы должны были использовать свои зубы, чтобы тянуть веревку вниз, активируя рычаг, который они затем должны были поднять ртом. В общей сложности 9 из 12 коз смогли разобраться в хитроумном устройстве после четырех попыток, и большинство все еще помнило, как работать с устройством даже спустя 10 месяцев.

Многие животные эффективно используют инструменты, в том числе и шимпанзе, которые применяют палки для извлечения муравьев и личинок термитов. Вороны продемонстрировали аналогичные способности, в одном тесте доказав, что они умнее человеческих детей. В испытании использовался цилиндр с водой, наверху которого плавала награда. Цилиндр был слишком тонким, чтобы ворона могла дотянуться до него клювом или чтобы ребенок мог просунуть руку (детям не разрешалось использовать большие пальцы). Детям до восьми лет было очень трудно разгадать головоломку, но вороны, казалось, инстинктивно знали, что добавление камешков в цилиндр постепенно поднимет уровень воды, пока они не достигнут награды.

Слоны, как и многие другие животные, могут обучаться множеству сложных задач, но именно их самосознание — способность узнавать себя в зеркале — отличает их по шкале интеллекта. (Многие другие животные, такие как собаки и кошки, кажется, считают, что их отражение является другим животным, и реагируют соответствующим образом.) Слоны также очень общительны и сострадательны, часто работая вместе, чтобы решить проблемы в своем стаде.

Другие животные, известные своим интеллектом, включают свиней, которые могут проходить лабиринты и изучать символический язык; крысы, которые могут принимать решения на основе того, что они делают и чего не знают; и дельфины-афалины, обладающие такой же степенью самосознания, как и слоны.

Таким образом, определение того, какое животное является «самым умным», действительно зависит от ваших критериев. Возможно, более насущный вопрос: оценивают ли другие животные наш интеллект? И если да, то считают ли они нас умнейшими на Земле — или с их точки зрения мы просто нелепые приматы?

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