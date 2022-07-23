Лукаку сел на диету, чтобы к старту чемпионата Италии весить 101 кг 2 23.07.2022, 9:59

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С футболистом постоянно работает личный физиотерапевт.

У 29-летнего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, этим летом на правах годичной аренды перешедшего в миланский "Интер" из лондонского "Челси", много подготовительной работы перед стартом нового сезона, пишет pressball.by.

К первой игре серии "А", которую "нерадзурри" проведут 13 августа на выезде с "Лечче", перед Лукаку стоит задача набрать оптимальную форму и весить не более 101 килограмма. На данный момент в тренировочном процессе Ромелу по движению пока тяжёл, но изнуряющая работа в жарком Милане должна дать свои плоды — атлетизм и гибкость должны быть при нем своевременно.

С Лукаку постоянно работает личный физиотерапевт, а также диетолог "Интера" и сборной Италии Маттео Пинчелла, отмечает "Чемпионат". 101 килограмм считается оптимальным весом бельгийца с точки зрения его аэробных возможностей и выносливости. Пинчелла следит за тем, чтобы Ромелу правильно питался, включив в его рацион курицу, батат, черный рис и заменив традиционные макароны на ширатаки (лапшу из восточной кухни).

Ранее Лукаку уже выступал за "Интер", проведя 95 матчей и забив 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/22 в составе "Челси" он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.

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