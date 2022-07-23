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Один меткий выстрел: ВСУ ликвидировали из «Стугны» расчет врага

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  • 23.07.2022, 10:01
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Один меткий выстрел: ВСУ ликвидировали из «Стугны» расчет врага

Видеофакт.

Вооруженными силами Украины были уничтожены российские артиллеристы.

Соответствующее видео опубликовано на странице 58 отдельной мотопехотной бригады им. Гетмана Ивана Выговского в Facebook.

«Сегодня выговцами точным выстрелом из «Стугны» был ликвидирован вражеский противотанковый расчет. Для уничтожения оккупантов использовалась противопехотная осколочная управляемая ракета», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как оператор тщательно наводит прицел в середину скопления российских военных и осуществляет выстрел.

Осторожно! В видео ненормативная лексика!

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